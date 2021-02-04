Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı esti
[Fotoğraf: AFP]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında Bordeaux'yu 3-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın ilk golünü attı.
Lille'in Bordeaux'ya konuk olduğu maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Lille liderliğini sürdürüyor
Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.
Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.
Etiketler: Fransa Yusuf Yazıcı
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