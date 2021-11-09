Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fransa Milli Takımı'nda Pogba şoku
Fransa Milli Takımı'nda Paul Pogba şoku yaşanıyor. Yıldız orta saha oyuncusu antrenmanda sakatlandı.
Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Pogba, aday kadrodan çıkarıldı.
Çektiği şut sonrası bacağında acı hisseden yıldız orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı. Görevliler eşliğinde sahadan ayrılan Fransız yıldızın yürümekte zorlandığı görüldü.
Pogba, Fransa'nın Kazakistan ve Finlandiya maçlarında yer alamayacak.
Grubunda 12 puanla birinci sırada yer alan Fransa, Kazakistan maçını kazanması halinde 2022 Dünya Kupasına katılmayı garantileyecek.
Son Haberler
- 15:09
- 14:57
- 14:56
- 15:10
- 14:40
Sıradaki Haber
Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz