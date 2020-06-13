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Frankfurt deplasmanda farklı kazandı
Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti.
Bundesliga heyecanı TRT SPOR'da sürüyor. Haftanın keyifli karşılaşmalarından Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı Türkiye'nin Spor Ekranı'ndaydı...
Ligde orta sıralarda bulunan iki ekibin mücadelesinde Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti.
Kırmızı-siyahlıların gollerini, 51. dakikada Bas Dost, 62 ve 86. dakikalarda Andre Silva, 68. dakikada Obite Evan N'Dicka kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Piatek'ten geldi.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Hertha Berlin'in futbolcusu Dedryck Boyata kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 38'e yükseltirken Hertha Berlin ise 38 puanda kaldı.
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