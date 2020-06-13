Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 31. haftasında Merkur Spielarena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin özellikle ikinci yarıda birçok pozisyon bulduğu karşılaşmada Borussia Dortmund, 90+5. dakikada Norveçli oyuncusu Erling Haaland'ın attığı kafa golüyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de başlayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 81 dakika oyunda kaldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartıp, ikinci sıradaki yerini korudu. Düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf ise 28 puanla 16. sırada kaldı.

Werder Bremen 5'ledi

Son haftalar alt sıralarda adeta kabuslar gören Werder Bremen, ligin son sırasında bulunan SC Paderborn ile deplasmanda karşılaştı.

Werder Bremen, Davy Klaassen (20 ve 39), Yuya Osako (34), Maximilian Eggestein (60) ve Niclas Füllkrug'un (90) golleriyle deplasmanda 5-1 kazandı.

SC Paderborn'un tek golünü ise Abdelhamid Sabiri 67. dakikada attı.

Werder Bremen, 28 puanla 17. sırada kaldı. karşılaşmada sakat olan Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise forma giymedi.

Bundesliga'nın 31. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1, Union Berlin deplasmanda Köln'ü 2-1 yendi. Wolfsburg-Freiburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.