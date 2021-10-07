İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.

Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.

Aralarında 2 puan var

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

7'si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Verstappen ise 244,5 puanla rakibini yakından takip ediyor.

Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

[Fotoğraf: AA (Mick Schumacher)]

3 isim ilk kez İstanbul Park'ta yarışacak

Formula 1'de bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 3'ü İstanbul'da ilk kez piste çıkacak.

Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti'nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

En tecrübelisi Raikkonen

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.

Bu alanda Alpine Renault pilotu Fernando Alonso 329, Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello 326 yarışla Raikkonen'in arkasında yer alıyor.

Öte yandan, AlphaTauri takımının 21 yaşındaki Japon sürücüsü Yuki Tsunoda, en genç pilot olarak göze çarptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos (Kimi Raikkonen)]

En çok yarış kazanan Hamilton

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos (Lewis Hamilton)]

4 dünya şampiyonu

Bu sezon mücadele eden 21 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 7'ye yükseltirken, Vettel 4, Alonso 2, Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

Fransız ve Büyük Britanyalılar başı çekiyor

Formula 1'de bu sezon en fazla pilot bulunduran ülkeler, üçer sürücüyle Fransa ve Büyük Britanya oldu.

Şampiyonada iki Kanadalı, birer Fin, Alman, Monacolu, Hollandalı, Taylandlı, İspanyol, Avustralyalı, Rus, Meksikalı, İtalyan, Polonyalı, Japon ve Danimarkalı pilot bulunuyor.

13 pilotun yarış birinciliği yok

Formula 1'de mücadele eden 21 pilotun 12'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (100), Sebastian Vettel (53), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (17), Valtteri Bottas (9), Daniel Ricciardo (8), Charles Leclerc ve Sergio Perez (2), Pierre Gasly, Estaban Ocon ve Robert Kubica (1) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Takımlarda Ferrari önde

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams 9, McLaren 8, Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.