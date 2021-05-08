Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1'de Lewis Hamilton 100. kez pole pozisyonunda
[Fotoğraf: Reuters]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Katalonya özerk bölgesindeki 4,675 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'ndeki yarışın sıralama turlarında Hamilton, elde ettiği 1.16.741'lik dereceyle kariyerinde 100. kez ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı pilotun 0.036 saniye arkasındaki Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinciliği, pisti liderden 0.132 saniye yavaş turlayan Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.
66 turluk yarış, 9 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Etiketler: Formula 1
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