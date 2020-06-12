Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1'de 3 yarışa koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alan 3 grand prix, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Japonya, Singapur ve Azerbaycan ayaklarının iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ve Singapur'daki yarışların caddelerde yapılması, hazırlıkların zaman alması ve hava şartlarıyla ilgili zorluklar, Japonya'da ise devam eden seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerin iptal kararında etkili olduğu ifade edildi.
Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışının yer aldığı takvim ay başında açıklanmıştı.
İlk sekiz yarışa 5 ve 12 Temmuz'da Avusturya, 19 Temmuz'da Macaristan, 2 ve 9 Ağustos'ta Büyük Britanya, 16 Ağustos'ta İspanya, 30 Ağustos'ta Belçika ve 6 Eylül'de İtalya ev sahipliği yapacak.
Etiketler: singapur seyahat kısıtlamaları Japonya formula 1 AzerbaycanSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 12:45
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