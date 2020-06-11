Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza arasındaki rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu, "Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?" şeklinde duyurduğu ankete, yaklaşık yarım milyon kullanıcı katılarak sosyal medyada yeni bir rekora imza attı.

Kasapoğlu'nun anketi, gastronomi yazarı Vedat Milor'ün geçen yıl yaptığı ve 437 bin kişinin oy kullandığı "menemen" anketini, 462 bin 335 oyla geride bıraktı. Twitter'da bazı kullanıcılar, Bakan Kasapoğlu'nun anketini yeni bir rekor olarak adlandırıldı.

Anketin kazananı Alex oldu

Kasapoğlu'nun anketinde futbolseverlerin tercihi Alex oldu.

Alex ankette yüzde 47,3 oyla birinci olurken, katılımcıların yüzde 46,5'i Hagi'yi tercih etti.

Takipçilerin yüzde 6,2'si ise "Zor tercih" seçeneğini işaretledi.