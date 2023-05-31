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Spor
AA 31.05.2023 22:16

Filenin Sultanları'ndan güzel başlangıç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Filenin Sultanları'ndan güzel başlangıç
[Fotograf: AA]

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı.

İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı.

Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçında yarın saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Eda Erdem Dündar: Bu enerjimizi koruyalım ve 4'te 4 yapalım

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, FIVB Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendikleri mücadelenin ardından, diğer üç maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Antalya Spor Salonu'ndaki karşılaşma sonrası salonu dolduranlara seslenen takım kaptanı Dündar, Türk voleybol seyircisini çok özlediklerini ifade etti.

Taraftarların bugün kendilerini çok güzel desteklediğini vurgulayan Eda Erdem Dündar, kendilerine teşekkür etti.

Eda, FIVB Milletler Ligi'nde keyifli maçlar izlettirmek istediklerini dile getirdi.

Antalya'da Sırbistan, İtalya ve ABD ile oynayacakları grup maçlarını da kazanmak istediklerini belirten Dündar, "Bizi çok özlediniz biliyoruz ama biz sizi daha çok özledik. Bu enerjimizi koruyalım ve 4'te 4 yapalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Eda Erdem Dündar takım arkadaşlarıyla taraftarlara imza dağıttı, fotoğraf çekinme isteklerini geri çevirmedi.

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