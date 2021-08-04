Filenin Sultanları yarı final peşinde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşacak. Tarih yazmak isteyen 'Filenin Sultanları'nın zorlu mücadelesi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak.
B Grubu'nda aldığı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. olarak adını çeyrek finale yazdıran "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kaldı.
Dünya sıralamasında 4. konumda bulunan Ay-yıldızlı ekibin kura çekiminde eşleştiği Güney Kore ise A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bitirdi. Dünya sıralamasında 13. olan Güney Kore'yle Türkiye, son olarak 20 Haziran'da Uluslar Ligi'nde karşılaşmıştı. Bu karşılaşmayı Türkiye, 3-1 kazandı.
Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.