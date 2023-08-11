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Spor
AA 11.08.2023 16:43

Filenin Sultanları She’s Mercedes platformunun konuğu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, She's Mercedes platformuna konuk oldu.

Filenin Sultanları She’s Mercedes platformunun konuğu oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselen milli takım oyuncularından Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gizem Örge, İlkin Aydın ve Melissa Vargas ile takım menajeri Pelin Çelik, Türkiye Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz’in ev sahipliğindeki etkinliğe katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da etkinlikte yer aldı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınlar bir araya geldi

Etkinliğe ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, She’s Mercedes’in, hedefleri olan kadınlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınları bir araya getirdiğini belirtti.

Ezgi Yıldız Kefeli, kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesinin ana amaç olduğunu vurguladı.

"Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımızın başarılı oyuncuları gibi rol model olan kadınlardan ilham alıyoruz. Amacımız kadınların birbirlerine ilham olarak güçlendikleri bir platform yaratmak. Mercedes-Benz olarak sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanıyoruz ve 'Yıldızlar Oyunu Değiştirir' sloganıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız iş birliği de bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Mercedes-Benz’in kimliğini tanımlayan her zaman daha iyisini yapmak, fark yaratmak ve başarıyı devam ettirmek ülkemizin voleybol başarısıyla ve Filenin Sultanları ile çok örtüşüyor."

Etkinlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları kendi ilham verici hikayelerini paylaştı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol
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