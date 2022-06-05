Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.

Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.