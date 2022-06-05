Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Filenin Sultanları Belçika karşısında
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında bugün Belçika'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ligde üçüncü müsabakasını Bulgaristan'ı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
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