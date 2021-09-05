2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Milli takımımız, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

#FileninEfeleri, ilk seti üstün tamamlıyor!



Kuzey Makedonya 22 - 25 Türkiye pic.twitter.com/1zYP5jFN3q — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 5, 2021

İkinci set, millilerimizin 25-12 üstünlüğüyle sona erdi.

Setlerde durum şimdi 2-0!



Kuzey Makedonya 12 - 25 Türkiye pic.twitter.com/LYdnXhswuB — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 5, 2021

Milliler son seti de 25-15 kazanmayı başardı.

3'TE 3! #FileninEfeleri, Avrupa Şampiyonası'nda bir üst turu garantiliyor!



Maç Sonucu: Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye pic.twitter.com/cqT8z54vAW — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 5, 2021

Milliler bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi.

İlk maçında olimpiyat ikincisi Rusya 3-1 mağlup eden Voleybol Erkek Milli Takımımız, turnuvaya müthiş bir başlangıç yapmıştı. Millilerimiz, grubundaki ikinci maçında ise İspanya'yı 3-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmıştı.

Rakibimiz Kuzey Makedonya, ilk maçında ev sahibi Finlandiya'ya 3-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya 3-0 yenilmişti.