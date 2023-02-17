Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'deki 10 ilin yanı sıra Suriye'de de etkili olan depremlerin ardından destekler sürüyor.

FIFA Vakfı, depremin etkili olduğu bölgelere 1 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını duyurdu.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suriye Futbol Federasyonu (SFA), uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapıldığı, sağlanacak olan yardımın acil barınma ve korunma, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılması için kullanacağı belirtildi.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve iki ülkenin futbol federasyonu ile iş birliğinin devam edeceği de ifade edildi.