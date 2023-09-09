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Spor
AA 09.09.2023 12:59

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor

Uluslararası en önemli basketbol organizasyonlarından 2023 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Almanya ile Sırbistan, 10 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
[Fotograf: AA]

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, final heyecanı başlıyor.

Yarı finalde, turnuvanın en önemli favorilerinden ABD'yi, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından 113-111 yenerek son iki takım arasına adını yazdıran Almanya ile Kanada'yı 9 sayı farkla mağlup eden Sırbistan, Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da yarın TSİ 15.40'ta kozlarını paylaşacak.

Eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen Sırbistan, bugünkü ismiyle 2014'ün ardından ikinci final maçında ilk kupasına ulaşmayı hedefliyor.

Turnuvada 2002'de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine bu turnuvada ulaşan Almanya da ilk zaferi için çabalayacak.

Üçüncülük maçı, Pazar günü oynanacak

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise 5'i altın olmak üzere 12 madalyayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı ABD ile bu organizasyonda ilk finaline çıkacak Kanada, 10 Eylül Pazar günü TSİ 11.30'da mücadele edecek.

Geride kalan şampiyonaların tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:

Yıl Şampiyon İkinci Üçüncü
1950  Arjantin ABD Şili
1954 ABD Brezilya Filipinler
1959 Brezilya ABD Şili
1963 Brezilya Yugoslavya  SSCB
1967 SSCB Yugoslavya Brezilya
1970 Yugoslavya  Brezilya SSCB
1974 SSCB Yugoslavya ABD
1978 Yugoslavya SSCB Brezilya
1982 SSCB ABD Yugoslavya 
1986 ABD SSCB Yugoslavya
1990 Yugoslavya SSCB ABD
1994 ABD Rusya Hırvatistan
1998 Yugoslavya Rusya ABD
2002 Yugoslavya Arjantin Almanya
2006 İspanya Yunanistan ABD
2010 ABD Türkiye Litvanya
2014 ABD Sırbistan Fransa
2019 İspanya Arjantin Fransa
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