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Spor
İHA 09.09.2023 12:46

Bilardocular istekalarını konuşturdu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 3 Bant Bilardo şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Baha Alptekin şampiyon oldu.

Bilardocular istekalarını konuşturdu

Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce’de ilgi her geçen gün artıyor.

Son olarak 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına 67 sporcu katıldı. 5 gün süren müsabakalar sonunda Baha Alptekin birinci, Salih Tekkeli ikinci, Muzaffer Kahraman ve Eyüp Selim Topaloğlu üçüncü oldu.

Düzce’den 12 sporcu katılacak

2-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı’nda yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2.Etap Müsabakalarına Düzce’den 12 sporcu kontenjana kalarak Düzce’yi temsil etmeye hak kazandı.

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