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Spor
AA 09.09.2023 12:32

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı.

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yüzme, dağ bisikleti ve yarı maratona katılan sporcuların adeta spor şöleni yaşattığını belirtti.

"Bugün burada bulunduğunuz nokta Saros Körfezi'nin en önemli noktalarından biri. Birazdan Türkiye'nin en eşsiz denizinde kulaç atacaksınız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyona 300 sporcu katıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan da 11 ila 70 yaşına kadar 300 sporcunun şampiyonada yarıştığını dile getirdi.

Duvan, organizasyonun Saros Körfezi'nin gelişimi açısından önemli olduğuna değindi.

"Edirne'yi yüzmede dünya merkezi yapmak istiyoruz. Önce havuz yarışmaları ve milli takım seçmeleriyle başladık ve yılda 6 uluslararası organizasyon düzenliyoruz. Açık su turnuvasıyla bunları taçlandırdık."

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında başlatılan etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

3 bin ve bin 500 metre parkurlarda kulaç atılacak organizasyon, çeşitli kategorilerdeki yarışlarla gün boyunca sürecek.

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