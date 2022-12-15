Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenen Portekiz'de son 8 yıldır teknik direktörlük yapan Santos'un normal şartlarda Avrupa Şampiyonası'nın oynanacağı 2024 yılına kadar Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile sözleşmesi bulunuyordu.

FPF Başkanı Fernando Gomes ile görüşen Santos'un sözleşmesinin feshedilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, Santos ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyuruldu ve bu zamana kadarki çalışmaları için kendisine teşekkür edildi.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

Portekiz basını, Santos'un yerine en güçlü teknik direktör adayı olarak, İtalya'nın Roma takımını çalıştıran Jose Morinho'yu gösterdi.