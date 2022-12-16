Fas, tarihi başarıya imza attığı 2022 Dünya Kupası'nda final biletini 2-0 mağlup olduğu Fransa'ya kaptırdı. Katar'da finalin adı Arjantin - Fransa oldu.

Orta Doğu'da düzenlenen ilk dünya kupası organizasyonunda, Arap ve Afrika ülkelerinin performansı da merak konusuydu.

Fas büyük bir sürpriz yaptı

Futbol otoriteleri şampiyona öncesi, Kamerun, Senegal ve Gana'nın genç ve dinamik oyuncularıyla patlama yapabileceği tahminlerinde bulunuyordu. Ancak onlar değil, hiç kimsenin şans vermediği Fas, en iyi dört takım arasında yer aldı.

Atlas Aslanları, Afrikayı sömüren Belçika, İspanya ve Portekiz'i mağlup ettii. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken, tarihin arka sayfalarında kalmış acı bir hikayeyi de yeşil sahada hatırlattı.

Fransa'ya 'Fransız' kalan takım

Afrikalı ve Müslüman ülkeler, gönüllerin şampiyonu Fas'ı finalde göremeyecek olsa da o coğrafyaya ait birçok oyuncu final sahnesinde boy gösterecek.

Zira Fransa Milli Takımı, Afrika'daki eski sömürgelerinden ya da diğer milletlerden oluşuyor.

Fransa'nın Fas'ı yenerek kupaya yürüdüğü maçta ilk 11'indeki tek Fransa kökenli isim Antoine Griezzman'dı. Ancak o da Alman bir baba ve Portekizli bir anneden dünyaya geldi.

Mavilerin 25 kişilik turnuva kadrosunda ise sadece 3 Fransız asıllı futbolcu yer aldı. Yani, takımdaki Kongolulardan daha az.

Üstelik bu durum Fransızlar için yeni değil. 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa Milli Takımı, 23 kişilik kadrosunda 15 ismin Afrika kökenli olması ile dikkat çekmişti. O takımda yalnızca 2 Fransız yer almıştı.

Bu turnuvada ise 25 kişilik kadronun 13'ü Afrika kökenli.

3 İspanyol,1 İtalyan,1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu da,

Fransa Milli Takımı'nın başarısı için forma terletti.

Oluşan bu tablo, Maviler için; "Fransa'ya Fransız kalan takım" yorumuna sebep oldu.