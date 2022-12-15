Markalar ve spor dünyasından isimleri bir araya getiren Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinin açılış programı, 42 Maslak AVM ESA Arena'da gerçekleşti.

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, salgın nedeniyle daha önce katıldığı zirvenin çevrim içi gerçekleştirildiğini hatırlatarak, spor endüstrisi düzeyinin her geçen gün güçlendiğini, son 30 yılda güçlü bir ilerleme katettiğini, sadece sahada değil çok daha ötesinde bir misyonu taşıdığını ve yaklaşık 600 milyon dolarlık bir ekonomik değerin üretildiğini söyledi.

Bunun sadece sporcular ve takımlarla değil, organizasyonlar, markalar ve iş birlikleri sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Sponsorluğun artık başlı başına bir dal olduğunu görüyoruz. Spor pazarlamasına şirketlerin ayrı bir önem atfettiğini görüyoruz. Dünyadaki en prestijli okulların en çok talep edilen bölümleri arasında artık spor pazarlamasının yer aldığını görüyoruz." diye konuştu.

"Spor diplomasisi ülkemizin yeni bir heyecanı"

Dünya Kupası finallerini izlediklerini ve sistem noktasında farklılaşmaya giden bir futboldan bahsetmek gerektiğini aktaran Kasapoğlu, "Fas'ın başarısı ayrı bir konu. Artık kahramanlar üzerinden ele alınan bir spor var. Kahramanlar varsa, hikaye varsa, orada özellikle bir marka olduğunu gözlemlememek mümkün değil. Marka varsa fırsatların olduğunu, fırsatın da yeni markalar ürettiğini görüyoruz. Spor ve marka adeta bir elmanın iki yarısı gibi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sporun endüstriyel ekonomik arka planına da değinmek istediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin spor noktasında gelişimi, dönüşümü ciddi bir ivmeyle devam ediyor. Türkiye'nin 2022 yılındaki spor yürüyüşünün, katedilen mesafelerle, daha somut neticelerle ortaya konduğu bir yıl olduğuna şahitlik ettik. 2022, Türkiye için ciddi organizasyonlara ev sahipliği yaptığı bir yıl oldu. 200'e yakın uluslararası organizasyon yapıldı. Her geçen gün başarı çıtası yükselen bir Türkiye var. Tüm dünyadan en yüksek katılımla gerçekleşen oyunlar oldu. Spor diplomasisinin adeta güçlendiği bir dönem oldu. İslami Dayanışma Oyunları'nda 54 ülkeyle en yüksek katılım gerçekleşti. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülke misafir olarak katıldı, on binlerce sporsever unutamayacakları anılarla ülkelerine döndü. Spor diplomasisi ülkemizin yeni bir heyecanı ve bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var."

"81 ilimizde çok güçlü bir spor altyapısı var"

Spor diplomasisine ağırlık verdikleri çalışmaları arttırdıklarını ve Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nı düzenlediklerini dile getiren Kasapoğlu, "45 ülke bakanı ve sporda üst düzey temsilci, 14 sporcu kuruluşu ülkemize bu vesileyle geldi. Avrupa ülkeleriyle güçlü iş birliği, tecrübe paylaşımı açısından çok değerli bir çalışmaya hep birlikte imza attık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, spor turizminde de çok ciddi aşama ortaya koyduklarına işaret ederek, "2022 yılında dünya turizmi yüzde 4-5 oranında büyüme gösterirken spor turizminin yüzde 10'un üstüne çıktığını görüyoruz. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Dört mevsim yaşanıyor, hem yaz hem kış sporları yapılabiliyor. Ağrı Dağı'nda buzullar arasında tırmanmak, aynı zamanda Kaş'a gidip dalmak, tecrübe etmek mümkün. Her spor alanında çok güçlü potansiyele sahibiz. Her yıl binlerce spor turistini Türkiye'de ağırlıyoruz. 81 ilimizde çok güçlü bir spor altyapısı var. Uluslararası standartlara sahip, rekabet gücü yüksek bir altyapı var. Tüm spor dalları için Türkiye artık talep eden ülke değil artık aranan, talep edilen, istenilen bir ülke; iklimi, coğrafyası, sosyolojisi ve tesisleriyle. Ülkenin spor potansiyelinin tüm markalara göz kırptığının altını çizmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye artık her yönüyle bir spor ülkesi"

Sporda Türkiye'nin tanıtımını arttırmak için ülke olarak iyi bir sinerji ortaya koymaları gerektiğini ve uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Sponsorluk önemli. Her iki tarafı da güçlendiren bir özelliğe sahip. Daha fazla iş birlikleri bekliyoruz. Ortak hedefler, hayaller ve birlikte yürümek karşısında hiçbir engel duramaz. Başarı mutlaka gerçekleşir. Türkiye artık her yönüyle bir spor ülkesi haline geldi. Son 20 yıllık süreçteki altyapısıyla, sistematik şekilde yetiştirilen sporcu envanteri sistemiyle, spor endüstrisi açılımlarına, arka planda yapılan düzenlemelere kadar çok güçlü bir spor yürüyüşü yolculuğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ve 20 yıl boyunca bu istikametteki inanılmaz destekleriyle güçlü bir şekilde sapmadan ilerlediğimiz bir spor vizyonumuz, yol haritamız, çalışma planlarımız var.

Büyüttüğümüz hedefler, planlar var. Artık her branşta iddiası olan bir Türkiye var. Biz bu yüzden bunu spor devrimi olarak adlandırıyoruz. Sadece 2022'de uluslararası alanda 50 üzerinde branşta kazandığımız 5 bin 300 madalya var. Bunun üzerinde çok dikkatli düşünmemiz lazım. Türkiye'nin tesis, altyapı, yetenekleri desteklemeyi tesadüfe bırakmayan anlayışı ve yetenek geliştirme çalışmalarıyla oluşturduğu bir başarı hikayesi var. Milli sporcu uygulamasıyla gençlerin aklındaki, 'Spor mu, eğitim mi' ikilemini ortadan kaldırıp artık farklı bir boyuta getirdik. Pırıl pırıl gençlerle hikayelerin kahramanları artık artıyor."

Bakan Kasapoğlu son olarak, sporda inovasyonu arttırmanın önemine de değinerek, ithal spor ürünlerinin yerlileşmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ve yıllık ortalama 1 milyar liralık spor malzemesi üretimi hedeflediklerini sözlerine ekledi.