Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Gundoğdu, gündeme damga vuran hakem kararını yorumladı.

"Aldığımız bu kararın operasyon ve temizlik gibi kelimelerle değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalıştığımız projenin birinci etabıydı. Hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri önemli derecede yıpranmış ve Türk hakemliğini maalesef güven kaybına uğratma aşamasına gelmiş olan arkadaşlarımızdı. Bir tercih yapmak zorundaydık, kişiler değil sistem daha önemliydi. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı bulundukları liglerin yeterliliklerine karşılık veremediler."

"Bazı arkadaşlarımız kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı"

"Verdiğimiz kararın bir gün bile beklemeye tahammülü yoktu. Karar 8 Mart günü verilmedi. Son 1.5 aydır adım adım Nihat Özdemir'e rapor verdim. O çalışmanın geldiği noktaydı 8 Mart. Her şeyden emin olmamız gerekiyordu. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı bir listedir. Nihat Özdemir ve kulüpler de dahil hiç kimseden bir talep gelmedi. Bazı arkadaşlarımız bilerek ya da bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlar içinde olmaya başladı. Bunun hakemliği olumsuz etkilendiği tespit ettik."