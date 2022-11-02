Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek.

Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Marin Vidulin'in görev alacak.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul'daki etabını tamamlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte, antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan İrfancan Eğribayat, kadroda yer almadı.

"Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi."