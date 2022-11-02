Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol camiasından birçok isim ile Metin Görgün'ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, törende yaptığı konuşmada, "Keşke bugün burada böyle bir beraberliğimiz olmasaydı ama Metin kardeşimizi kaybettik. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu hafta birlikte bir program yapacaktık. Görüştüğümüzde bana son cümlesi 'öptüm seni." oldu. Herkesle yaptığı sohbette bunu söyledi. Güler yüzlü, voleybol camiasında dokunmadığı ve muhabbet etmediği kimse kalmayan bir insandı. Herkesle güzel ilişkileri olan can dostumuz, bugün ebediyete intikal etti. Sevenlerine, voleybol camiasına, ailesine, herkese başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Metin’i asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, Metin Görgün isminin ebediyete kadar yaşayacağını belirterek erkekler voleybol liginin bu sezonki adının, "Metin Görgün AXA Sigorta Efeler Ligi" olacağını sözlerine ekledi.

Metin Görgün'ün naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 16 yıl profesyonel olarak voleybol oynayan Metin Görgün, 85 kez de milli takım forması giydi. Türkiye Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişmesinde rol aldı. Görgün, 1996'dan itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV'de voleybola medya alanında katkı yaptı.