Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 5 Kasım'da yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 15:11
- 15:06
- 14:53
- 14:48
- 14:49
Sıradaki Haber
Fenerbahçeli Koray'ın hatırası yaşatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz