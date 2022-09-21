Fenerbahçeli İsmail Yüksek, çıkışıyla dikkat çekiyor. 3 yıl önce 3. ligde forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, her sezon üzerine koyarak ilerledi.

Genç orta saha, sportif direktör Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra hem Erol Bulut hem de Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmedi.

2 sene alt liglere kiralanan İsmail Yüksek, sezon öncesi hazırlık maçlarında teknik direktör Jorge Jesus’un gözüne girdi. Portekizli çalıştırıcı, daha önce 8 ve 10 numaralarda forma giyen İsmail'i ön liberoda oynattı.

Üç kulvarda yarışacak takımda, yerli ve düşük maliyetli bir ismin sürpriz bir biçimde kadronun önemli bir parçası olması Fenerbahçe camiasında da yeni transfer etkisi yarattı.

Oyunuyla adından söz ettiren genç futbolcu Spor Toto Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giymenin mutluluğunu yaşadı.

İsmail Yüksek, disiplinli çalışmasının son ödülünü de ay yıldızlı ekibe çağrılarak aldı. Daha önce hiçbir yaş kategorisinde milli takıma çağrılmayan 23 yaşındaki futbolcu, A Milli Takımın kadrosuna dahil edildi.