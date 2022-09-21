Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 7 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 22.10.1972 Alzette Dünya Kupası Elemeleri 0-2 10.12.1972 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3-0 11.03.1984 Alzette Özel 3-1 22.12.1984 İstanbul Özel 1-0 25.03.1992 Lüksemburg Özel 3-2 16.08.2006 Lüksemburg Özel 1-0 31.03.2015 Lüksemburg Özel 2-1 11.06.2022 Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi 2-0

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.