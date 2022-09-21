Türkiye ile Lüksemburg 9. randevuda
Türkiye ile Lüksemburg A Milli Futbol Takımları, 22 Eylül Perşembe günü yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.
Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.
Milli takım son 7 maçı kazandı
Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.
Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.
Maçlar
Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|22.10.1972
|Alzette
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|10.12.1972
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|11.03.1984
|Alzette
|Özel
|3-1
|22.12.1984
|İstanbul
|Özel
|1-0
|25.03.1992
|Lüksemburg
|Özel
|3-2
|16.08.2006
|Lüksemburg
|Özel
|1-0
|31.03.2015
|Lüksemburg
|Özel
|2-1
|11.06.2022
|Lüksemburg
|UEFA Uluslar Ligi
|2-0
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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