Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 04:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolculardan depremzede Kamilcan'a destek
Fenerbahçeli futbolculardan Altay Bayındır ile Arda Güler, depremden 119 saat sonra Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazından kurtarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş ile telefonla görüntülü görüştüler.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır ve Arda Güler, Kamilcan'ımızla görüştü. Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan" sözleri kullanıldı.
24 yaşındaki kaleci ve 17 yaşındaki Arda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan ve kurtarıldığında üzerinde Fenerbahçe forması bulunan Kamilcan'a moral ve destek verdiler.
Altay, Kamilcan'ı ilk oynayacakları maça davet ederken, Arda da tesislere davet ettiği Kamilcan'a forma sözü verdi.
Altay Bayındır, Kamilcan’ımızla görüştü.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan???????? pic.twitter.com/Dz26HCBkJE
Etiketler: Fenerbahçe Deprem
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