Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla’yı konuk edecek. Çeyrek finale kalmak isteyen sarı lacivertlilerde tüm planlar, turu geçecek sonucu almak üzerine yapılıyor.

Bu maçta gözler, Fenerbahçeli genç oyuncuların üzerinde de olacak. Avrupa takımlarının radarına giren Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır için gözlemciler Ülker Stadı’nda olacak.

Uzun bir süredir bu isimleri takip eden kulüpler, sezon sonu sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Gözlemciler, Attila Szalai, Osayi Samuel ve Michy Batshuayi gibi daha tecrübeli isimleri de Sevilla maçında yakından takip edecek.

Fenerbahçe’nin, Avrupa kulüplerinin ilgisi olan oyunculardan önemli miktarda bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.