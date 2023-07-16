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Spor
AA 16.07.2023 00:40

Fenerbahçe'den TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için kararına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusuyla ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için kararına ilişkin açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, federasyonun komisyon kurma kararına ilişkin duyurusunun kendilerince dikkatle takip edildiği belirtildi.

Federasyona konuyla ilgili 6 Mart 2021'de başvuruda bulunulduğu hatırlatılarak, geçen zamanda sürecin takip edildiği vurgulandı.

Geç kalınmış olsa da atılan adımı önemli bulduklarını aktaran sarı-lacivertli kulüp, "Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştık. Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi, tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'den 1959 yılı öncesiyle ilgili karar
TFF'den 1959 yılı öncesiyle ilgili karar

Kurulacak komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle sona erdi:

"TFF'nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor; ilgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine, 100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonunun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz."

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