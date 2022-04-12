Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verdiği hatırlatıldı.

"O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulunun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!"