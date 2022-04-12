Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emekliye ayrıldığını açıklayan Liu, "Bu sporda hedeflediği tüm başarılara ulaşması ve kariyerini eğitime yönlendirmek istemesi" gerekçeleriyle bu yönde bir karar aldığını vurguladı.

Büyükler kategorisinde iki ABD şampiyonluğu bulunan Liu, bu turnuvalarda ilk altın madalyasına henüz 13 yaşındayken ulaşmış ve ülkesinin buz pateni tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu.

ABD'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda temsil eden Alysa Liu, Fransa'da bu yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı.

Liu, madalya töreninin ardından yaptığı konuşmada, bu spora olan motivasyonunu kaybettiğini ve geri kazanmakta büyük zorluk yaşadığını söylemişti.