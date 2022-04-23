Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu, yarışla değil skandallarla anılacaktır." başlığı ve "SkandalLig" etiketine yer verildi.

Lider Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Adana Demirspor müsabakasının hakem heyetinin sergilediği yönetimin "Skandal" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig 2021-22 sezonu, sezon boyunca defalarca kez şahit olduğumuz şekliyle tarihe iz bırakan imajına yakışır, eşi benzeri görülmemiş final haftaları yaşıyor. Tüm futbol sezonu boyunca yaşanan skandallar silsilesi, bu akşam oynanan maçta başta Yaşar Kemal Uğurlu olmak üzere hakem grubunun yönetim biçimiyle taçlanmıştır. Tüm futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanan ve her geçen gün dozu artan skandallara dair söylenecek söz, yazacak cümle bulamıyoruz."

Sezon içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunda (MHK) yaşanan gelişmelere değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu sezon, yarışın adil rekabetle değil skandallarla belirlendiği, bugün kamuoyu vicdanında bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Hakemler eliyle puanların alınıp verildiği, MHK kararları ve hakem facialarıyla mütemadiyen gündemin meşgul edildiği, adil rekabetin yerle bir edildiği, güven müessesesinin tamamen yok olduğu bu sezonda, TFF başkanından başkan vekiline ve tüm yönetim kuruluna, MHK'sinden hakemlerine ve emeği geçen bütün paydaşlarına kadar herkesi kutluyoruz.

Türk futbolundaki bu rezilliklerin son bulması adına bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam edeceğimizi vurguluyor, bu durumdan rahatsız olan her kulübü, futbolun tüm paydaşlarını bu duruşa davet ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."