Ergenekon Kumpas Davası'nın gerekçeli kararı açıklandı. Fenerbahçe Kulübü, gerekçeli kararla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fetullahçı Terör Örgütü tarafından devletin tüm imkanları kullanılarak kulübümüze önceki başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize kurulan kumpas tüm kamuoyunun malumudur" ifadelerine yer verildi.

"Karar göstermektedir ki; temel amaç Fenerbahçemizi ele geçirmektir"

Açıklamada "Karar göstermektedir ki yargılaması bugünlerde de devam eden şike kumpası iddianamesinde de belirtildiği üzere temel amaç Fenerbahçemizi ele geçirmektir ve bu amaç uğruna hukukun tüm ilkeleri ihlal edilmiş, önceki başkanımıza, yöneticilerimize ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan pek çok kişiye adalet duygusu ile değil sırf bu nedenle kumpas kurulmuştur" denildi.

"Beklentimiz, Yargıtay'ın beraat kararını geciktirmeden onamasıdır"

Fenerbahçe Kulübü, "Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay’ın değerli üyelerinden beklentimiz; 3.5 yılı aşkın süredir Yargıtay’da bekleyen ‘3 Temmuz Şike Kumpası' beraat kararının artık bir gün dahi geciktirilmeden onanmasıdır" cümleleriyle Yargıtay'a da çağrıda bulundu.

Kaynak: TRT Spor