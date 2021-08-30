Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın takımın başına geçmesi ile yaşanan değişim, hem saha içinde hem de saha dışında dikkat çekiyor.

Portekizli teknik direktör ve ekibi antrenmanlardan arta kalan zamanlarının tamamını analiz ve taktik çalışmalarla geçiriyor.

Maçlar biter bitmez, o karşılaşmanın analiz çalışmaları ya uçakta ya da tesislerde hemen başlıyor.

Hazırlanan video, kesitler halinde hafta boyunca oyunculara izletiliyor. Oturtulmak istenen sistemin pekiştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Teknik ekip, sarı lacivertlilerin önümüzdeki haftalarda oynayacağı rakiplerin maçlarını yerinde takip edip analiz raporu hazırlıyor.

"Hata yapsanız da yanınızdayım"

Sarı Lacivertlilerin idmanları da sistem ve taktiksel çalışmaların yoğunluğuyla geçiyor.

Antrenmanların öncesinde oyuncularını sahada karşılayan Pereira; futbolcularını motive ediyor. Deneyimli çalıştırıcı, "Hata yapsanız da yanınızdayım" sözleriyle öğrencilerine güven veriyor.