Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de taraftar fotoğrafları formada yer alacak
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarının arkasındaki numaralarda taraftar fotoğraflarının yer alacağı bir projenin hayata geçirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Sahne bizim. Saldır Fenerbahçe, büyük taraftarın arkanda" sloganıyla başlanılan 2022-2023 futbol sezonunda taraftarlara, çubuklu formayı terleten futbolcuların en yakınında olma imkanı sunulan bir proje hayata geçirildi.
Bu projeyle taraftar fotoğraflarının, 2022-2023 sezonunda oynanacak 36 Süper Lig müsabakasında futbolcuların forma sırt numaralarında yer alacağı aktarıldı.
Şampiyonluk Yolunda Fenerbahçe Sahnede, “Taraftarın Arkanda”— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 11, 2022
Detaylar https://t.co/r2xGPGNJKy pic.twitter.com/r33vbJymrS
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 17:15
- 17:08
- 16:46
- 16:38
- 16:32
Sıradaki Haber
Wout Weghorst: Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğunu hissettim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz