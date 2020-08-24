Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2020
https://t.co/i48LP2T4cT pic.twitter.com/laI81jBaAr
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:48
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