Dünya geneline yayılan koronavirüs (Covid-19) için Fenerbahçe Kulübü'nde de önlemler alınmaya başlandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının Samandıra Can Bartu Tesisleri, dezenfektasyonlar ile temizlenirken uygulamanın kulübün bütün tesislerinde yapılacağı açıklandı.

İlk etapta Samandıra Can Bartu Tesisleri ile takım otobüsü dezenfekte edilirken, tesis girişi ve içerisinde belli alanlara sıvı dezenfektanlar yerleştirildi.

Tesis bünyesinde görev yapan personel ile futbolculara koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Uygulamanın sarı-lacivertli kulüp bünyesindeki bütün tesislerde yapılacağı ifade edildi.