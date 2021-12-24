Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden uzaklaştı. Sezona iyi başlayan sarı lacivertliler, ilk 3 haftayı galibiyetle kapatırken kalesinde gol görmemişti.

Ligin ilk 8 haftasında sadece Başakşehir’e kaybeden Pereira’nın ekibi 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Bu dönemde iki hafta boyunca liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ise bir daha zirveye dönemedi.

Ligde 9. ve 17. haftalar arasındaki periyotta sadece 2 galibiyetle sahadan ayrılan sarı lacivertli ekip, 3 beraberlik, 4 yenilgi ile düşüşe geçti.

Beşiktaş beraberliğinin ardından Vitor Pereira ile yolların ayrılması da Fenerbahçe'deki kötü gidişe çare olamadı. Sarı lacivertliler son maçında da, uzun süre 9 kişi oynayan Vavacars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet elde edemedi.

Böylece Fenerbahçe ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 16'ya çıkmış oldu. Diğer yandan teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda birer maça daha çıkacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertli yönetimin, Samandıra'yı emanet edecekleri isme, devre arası hazırlık döneminde imza attırması bekleniyor.