Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'ya iki kötü haber
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi LDLC Asvel ile yaptığı maçta sakatlanan Nando De Colo'nun elinde kırık, Jan Vesely'nin ise ayağında bağ yaralanması tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan oyuncuların ilk kontrolleri Fransa'da gerçekleştirildi.
"Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur."
Her iki basketbolcunun tedavi programı İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
Son Haberler
- 14:31
- 14:24
- 14:17
- 14:15
- 14:13
Sıradaki Haber
Minnesota Timberwolves'da koronavirüs alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz