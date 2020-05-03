Fenerbahçe'de, transfer yapılacak bölgeler netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde, sezon sonunda Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bu nedenle yönetimin transferde önceliğinin sağ ve sol bek olduğu öğrenildi. İki oyuncunun boşluğunun, en az birer oyuncuyla doldurulacağı belirtiliyor.

Garry Rodrigues ve Deniz Türüç'ü kanat rotasyonunda kullanan, zaman zaman da Ferdi Kadıoğlu'nu o bölgeye kaydıran Fenerbahçe'de, en az 2 tane de hücum gücü yüksek kanat oyuncusu transferi yapılması gündemde.

Başkan Ali Koç yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelmiş durumda.

Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play ve TFF Lisans Kurulu'nun ekonomik kısıtlamalarına uyarak transfer yapacak.

Sarı lacivertli takım öncelik verdiği bölgelere transfer yaptıktan sonra bütçe kalırsa santrfor da yedeklemeyi düşünüyor.