Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır
[Fotoğraf: DHA]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetiminde Antalya'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16:30'da Antalya’dan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.
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