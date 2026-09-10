Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti

Sarı-lacivertli takımın Roma ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, soru almayacağını belirterek sözlerine başladı.

Yaklaşık üç aydır görevde olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca kendisine katkı sunan herkese teşekkür eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım, ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Herkese iyi akşamlar diliyorum."

Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise teknik direktör İsmail Kartal'a destek vererek camiaya birlik çağrısında bulundu.

Kartal'ın görevinin başında olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz, ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıydı, 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Sahada bir taktik savaşı vardı. Bunu görmezlikten gelmek biraz ayıp olur. Hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Kulüplerin adına konuşmayın, bunu diğer kulüpler için de söylüyorum."

Şişe atan taraftara men cezası

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır." denildi.