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Spor
AA 10.09.2026 21:41

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

Chobani Stadı'ndaki müsabakaya temkinli başlayan sarı-lacivertliler, oyunu savunmada kabul ederken ani ataklarla pozisyon aradı. Tehlikeli atakları sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, 39. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle yenik duruma düştü ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından üst üste ataklar bulan ve bunları değerlendiremeyen sarı-lacivertlilerde 86. dakikada Nathan Ake'nin vuruşunda bir topu da direkten döndü.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Archie Brown yine attı

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsan Brown, 48. dakikada takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Roma karşısında orta sahada forma giydi.

Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal, üçlü orta saha tercihi yaptı. Müsabakanın 62. dakikasında sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın yerine tecrübeli teknik adam orta alanda Levent Mercan'ı görevlendirdi.

Lukaku eski takımına karşı oynadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, eski takımına karşı mücadele etti.

Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynamıştı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Lukaku, müsabakanın 72. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

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