Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, sarı-lacivertli yönetici Kemal Danabaş, 1907 Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve Göksel Paslanmaz Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Emin Selim Akgül katıldı.

Anlaşmaya göre, sarı-lacivertlilerin tekerlekli basketbol takımının 1 sezonluğuna isim sponsoru, Göksel Paslanmaz Çelik oldu.

Burada açıklamada bulunan Kemal Danabaş, tekerlekli sandalye basketbol takımına desteğin önemine değindi.

Danabaş, Göksel Paslanmaz Çelik'in yüksek kalite ilkesini benimsediğini vurguladı.

"Göksel Paslanmaz Çelik'e kulübümüze, takımımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Özelikle tekerlekli sandalye basketbol takımı sponsorluğu, bizim için iş birliğinden öte durumdadır. Buna sadece maddi destek olarak değil, sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. Göksel Paslanmaz Çelik'in yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok değerli ve kıymetli."

Emin Selim Akgül de burada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Akgül, takımın muhteşem bir sezon geçireceğine inandıklarını aktardı.

"Bunu bir katkı olmasından ziyade, sosyal sorumluluk olarak algılıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata tutunmalarının en önemli yardımcılarından biri spor. Bu bilinç doğrultusunda tekerlekli sandalye basketbol branşını Fenerbahçe'ye kazandıran başkan Ali Koç ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna teşekkür ederiz."

Rıfat Perahya ise branşta bugüne kadar önemli yol kat ettiklerini dile getirdi.

"Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı lige katıldığından itibaren maçlar ulusal kanallarda yayınlanmaya başladı. Rekabet sayesinde seyircilerin ilgisi arttı. Engelli sporcuların gelir ve hayat standartlarında önemli bir iyileşme oldu. Engelli spor ve sporcularına katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Göksel Paslanmaz Çelik, takımımızın ilk sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından forma takdimi yapılan imza töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.