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Spor
AA 08.12.2023 11:07

Fenerbahçe taraftarı yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de olacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak.

Fenerbahçe taraftarı yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de olacak
[Fotograf: AA]

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre toplu halde Tüpraş Stadı'na gelecek 1814 sarı-lacivertli taraftar, kendileri için ayrılan tribünden takımlarına destek verecek.

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi, 3-3 sonuçlanmıştı.

Derbinin biletleri kısa sürede tükendi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri, satışa çıkarıldıktan kısa bir süre sonra tükendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun "şeffaflık" ilkesi gereği bu maçtan itibaren bilet satış sürecinin detaylarının taraftarlarla düzenli olarak paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 42 bin 445 kişi kapasiteli Tüpraş Stadı'nda 21 bin 824 kombine, 1757 sponsor ve barter, 225 engelli tribün, 3 bin 829 loca koltuk kapasitesi, 234 basın tribünü kapasitesi, 2 bin 130 misafir tribün kapasitesi ve 244 tampon koltuk bulunduğu belirtildi.

Bunların dışında satışa çıkarılan 12 bin 202 biletin ise bir dakikadan kısa sürede tükendiği aktarıldı.

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