Parçalı Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.09.2023 16:13

Fenerbahçe Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Fenerbahçe Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe MKE Ankaragücü Süper Lig
Sıradaki Haber
Hatayspor Massanga Matondo'yu transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Nobel Vakfı Rusya, Belarus ve İran'ı Nobel Ödülleri Töreni'ne davet etme kararını geri çekti
17:02
Bakan Tekin: Yerel yöneticilerin tamamından arsa konusunda destek bekliyoruz
16:52
Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
16:47
Maymun, 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı
16:47
Selçuk Üniversitesi’nin TEKNOFEST standına yoğun ilgi
16:49
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları TEKNOFEST'te
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
Muğla'da, "Kum Zambakları" sahilleri süslemeye başladı
FOTO FOKUS
El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ