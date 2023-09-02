3. Karabük Bisiklet Festivali devam ediyor

Karabük Bisiklet Derneği tarafından Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katılıyor.

Dün başlayan festival kapsamında Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çeviren bisikletliler, bugün tekrar bir araya geldi.

Sporcular, daha sonra Eğriova Göleti'ne doğru 26 kilometre pedal çevirmek için harekete geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, festivalin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Festival, 3 Eylül Pazar günü sona erecek.