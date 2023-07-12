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Spor
AA 12.07.2023 20:37

Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Sebastian Szymanski'nin transferini duyurdu
[DepoPhotos]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin avronun 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Sebastian Szymanski, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giydi. Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada 10 gole imza attı.


"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübün kadrosuna dahil olduğu için olduğunu söyledi.

Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum."

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon hazırlıklarına bir an önce katılmak istediğini aktardı.

 "Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım."

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