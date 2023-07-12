Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.07.2023 19:55

Arda Güler Real Madrid'de futboluyla övgü alıyor

Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid'in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor.

Arda Güler Real Madrid'de futboluyla övgü alıyor

Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.

Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler'in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, "İsim Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler" diye yazdı.

Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.

İspanyol basını da Arda'nın üçüncü günü geride kalan antrenmanlardaki performansıyla göz doldurduğunu ve Madridlileri heyecanlandırıp, şaşırttığını vurguladı.

Marca, "Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.", As ise "Arda Güler, Valdebebas'a (Real Madrid'in tesislerinin olduğu yer) geldiği ilk günden beri tüm kalitesini gösteren detaylar bırakıyor." ifadelerini kullandı.


ETİKETLER
Arda Güler Real Madrid
Sıradaki Haber
Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek’e Antalya'da coşkulu karşılama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Müzik endüstrisi 2023'te rekor kırdı: Sadece üç ayda 1 trilyon dinleme
10:01
Twitter'ın eski çalışanlarına 500 milyon dolar tazminat borcu var
10:03
Hevesle satın aldıkları araçları, hüzünle araç mezarlığından teslim alıyorlar
09:57
Osmaniye'de 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
09:40
İngiliz ekonomisi mayısta yüzde 0,1 daraldı
Kaliforniya'daki Mesquite Düz Kum Tepeleri
Kaliforniya'daki Mesquite Düz Kum Tepeleri
FOTO FOKUS
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
NATO Zirvesi'nde dikkatler Türkiye’deydi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ