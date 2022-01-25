Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Safiport Arka Gdynia'yı ağırlayacak
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport 26 Ocak Çarşamba günü Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grubunda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Puan durumunun 3. basamağında yer alan sarı-lacivertli ekibin, Sopron Basket'le oynayacağı karşılaşma Macar ekibinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Arka Gdynia ise 12 maçta aldığı 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle grubun son sırasında bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Fenerbahçe
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